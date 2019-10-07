Ставки по вкладам упали до годового минимума

Средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков по рублевым вкладам в третьей декаде сентября — 6,62% годовых. Это самый низкий в этом году и за последние 12 месяцев показатель.

Ниже ставка последний раз была зафиксирована в первой декаде сентября 2018 года — 6,31%, при этом рекорд за всю историю наблюдений приходится на первую декаду июня 2018 года — 6,05%, пишет «Коммерсантъ».

Банкиры считают, что снижение ставок по вкладам продолжится, а значит, следует ждать перетока средств в валюту и инвестпродукты.

Ранее сообщалось, что ЦБ может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам.