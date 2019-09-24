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ЦБ может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам

18:42, 24.09.2019
ЦБ может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Фото: ldpr.ru

Центробанк рассматривает возможность предоставить банкам право устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам.

«Но это действительно требует существенных изменений в законодательстве. Мы изучаем масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется», — сообщила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

Решение об этом пока не принято, пишет RT.

Дать возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам предлагали крупные банки, которые в связи с ростом объема привлеченных средств «вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя».

ЭкономикаБанки
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