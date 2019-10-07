Казань на 27-м месте в рейтинге российских городов по уровню зарплат

Казань заняла 27-е, а Уфа — 24-е место в рейтинге российских городов по уровню зарплат в 2019 году, составленном экспертами «РИА Рейтинг»для «РИА Новости».

В пяти из 100 крупных российских городов среднемесячная зарплата превышает 80 тыс. рублей. Это Москва (97 тыс.), Южно-Сахалинск ( 90,6 тыс.) и северные нефтяные города Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск.

Во время подсчетов эксперты основывались на соотношении среднего заработка и стоимости стандартного потребительского набора. Подобный набор состоял из 112 товаров и необходимых для жизни услуг (продукты, транспорт, услуги ЖКХ и прочее). Зарплаты (за вычетом НДФЛ) были рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за первые шесть месяцев 2019 года по крупным и средним предприятиям.

В самом конце рейтинга оказались южные города.

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