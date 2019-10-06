Россияне рассказали, что больше всего отвлекает их на работе

Россияне в ходе опроса рассказали, что их больше всего отвлекает на работе.

Оказалось, что 43% опрашиваемых пожаловались на навязчивых коллег, 32% отвлекаются на разговоры друг с другом.

42% подчеркнули, что делают разговорчивым сотрудникам замечания, после чего ситуация несколько улучшалась, 38% предпочитает молчать, а попытки приструнить коллег 20% респондентов не увенчались успехом.

Кроме того, среди мешающих факторов оказались разговоры по телефону: они отвлекают от дела 36% опрашиваемых, личные проблемы — они мешают во время работы 25% респондентов, частые планерки — 19%, мессенджеры — 19%, соцсети — 13%, шум на улице — 7%, пишет портал EurAsia Daily.

Ранее опрос показал, какую зарплату нужно иметь россиянину для полного счастья.