Россияне рассказали, что больше всего отвлекает их на работе
Россияне в ходе опроса рассказали, что их больше всего отвлекает на работе.
Оказалось, что 43% опрашиваемых пожаловались на навязчивых коллег, 32% отвлекаются на разговоры друг с другом.
42% подчеркнули, что делают разговорчивым сотрудникам замечания, после чего ситуация несколько улучшалась, 38% предпочитает молчать, а попытки приструнить коллег 20% респондентов не увенчались успехом.
Кроме того, среди мешающих факторов оказались разговоры по телефону: они отвлекают от дела 36% опрашиваемых, личные проблемы — они мешают во время работы 25% респондентов, частые планерки — 19%, мессенджеры — 19%, соцсети — 13%, шум на улице — 7%, пишет портал EurAsia Daily.
Ранее опрос показал, какую зарплату нужно иметь россиянину для полного счастья.АналитикаОбщество
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