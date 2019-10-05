Минниханов провел встречу с вице-президентом FINA Паоло Барелли

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Европейской лиги плавания и вице-президентом FINA Паоло Барелли.

Они обсудили вопросы организации в Казани чемпионата мира по плаванию на короткой воде в 2022 году, а также чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 году.

Кроме того, участники встречи обсудили и дальнейшее развитие сотрудничества, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Рустам Минниханов на заседании Совета при полпреде президента РФ в ПФО предложил значительно повысить финансовые гарантии туроператоров по внутреннему и въездному туризму.

