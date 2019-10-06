Тренер «Астаны»: «Сегодня УНИКС был лучше, у нас команда недоукомплектована»

Фото: Ксения Богданова (БК УНИКС)

Главный тренер «Астаны» Эмиль Райкович подвел итоги поражения от казанского УНИКСа (72:81).

— Сегодня УНИКС был лучше. Конечно, были моменты, когда мы могли им противостоять, пытались сыграть свою игру, но нам есть куда расти. Должен отметить, что наша команда до сих пор еще недоукомплектована, нужно добавить еще пару иностранных игроков. Очень сложно быть конкурентоспособным всего лишь с четырьмя иностранцами, когда все остальные команды имеют хорошие бюджеты и по 6—7 легионеров.

По игре хотелось бы отметить разницу по подборам. Джамар Смит и Эррик Макколлум на своем классе создали несколько моментов, забивая хорошие очки, они показали свой класс», — цитирует слова Райковича «Реальное время».