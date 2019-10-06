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Умер вице-спикер Совета Федерации

18:24, 06.10.2019 2
Умер вице-спикер Совета Федерации
Фото: digital.gov.ru

Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин умер сегодня после продолжительной болезни в возрасте 62 лет.

О смерти Бушмина сообщил председатель комитета по регламенту Совета Федерации Вячеслав Тимченко.

— Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине, — приводит слова Тимченко «РИА Новости».

Евгений Бушмин был заместителем главы Совфеда с 2013 года, до этого он был сенатором от Ростовской области и ранее — Нижегородской. Кроме того, с 1998 по 2001 год он занимал должность замминистра финансов России. В Совфеде Бушмин также курировал вопросы экономического блока.

ОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 06 окт
    Тоже недотянул
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  • Анонимно 06 окт
    Бедолага. Не дотянул до 65. Надо срочно менять законы. Чтобы депутатам разрешили в 40 лет выходить на пенсию
    Да и пенсию им назначить 300 000 в месяц.
    А то живут, получают по 250 - 300 тыс в месяц, а на тот свет забрать не могут
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