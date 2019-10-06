Умер вице-спикер Совета Федерации

Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин умер сегодня после продолжительной болезни в возрасте 62 лет.

О смерти Бушмина сообщил председатель комитета по регламенту Совета Федерации Вячеслав Тимченко.

— Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине, — приводит слова Тимченко «РИА Новости».

Евгений Бушмин был заместителем главы Совфеда с 2013 года, до этого он был сенатором от Ростовской области и ранее — Нижегородской. Кроме того, с 1998 по 2001 год он занимал должность замминистра финансов России. В Совфеде Бушмин также курировал вопросы экономического блока.