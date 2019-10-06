Астронавты на МКС вышли в открытый космос — это транслируют в прямом эфире

Американские астронавты сегодня вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Они проведут работы по установке комплекта аккумуляторов для солнечных батарей станции.

Напомним, это первый в истории выход в открытый космос, все участники которого — женщины.

Выход произошел в 14.39 по Москве, в космос отправились астронавты Кристина Кох и Эндрю Морган. За пределами станции они проведут около 6,5 часа.

В ближайшее время запланировано еще четыре выхода в космос, сообщает пресс-служба NASA. На своем youtube-канале NASA ведет прямую трансляцию выхода в открытый космос.

