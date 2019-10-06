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NASA анонсировало первый в истории полностью «женский» выход в открытый космос

00:58, 06.10.2019
NASA анонсировало первый в истории полностью «женский» выход в открытый космос
Фото: nasa.gov

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 21 октября произведет первый в истории полностью «женский» выход в открытый космос. В безвоздушном пространстве вместе будут работать астронавты США Кристина Кук и Джессика Меир.

Такой выход планировался еще в марте текущего года, однако тогда в американском сегменте МКС не нашлось подходящего по размеру женского скафандра. Теперь эта проблема улажена: на борт станции доставлен еще один комплект скафандра так называемого «среднего размера», сообщает space.com.

Кроме первого в истории «женского» выхода в открытый космос, Кристина Кук, возможно, установит еще один рекорд. Планируется, что она пробудет на МКС до февраля 2020 года. Учитывая, что женщина там уже с марта текущего года, она установит новый рекорд по постоянному нахождению женщины в космосе в течение 328 суток. Ныне действующий рекорд тоже принадлежит американке — Пегги Уилсон установила его в 2017 году, непрерывно пробыв на МКС 288 суток.

Ранее «Реальное время» сообщило о том, что специалистам NASA удалось записать странные звуки, исходящие из-под поверхности Марса.

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