NASA анонсировало первый в истории полностью «женский» выход в открытый космос

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 21 октября произведет первый в истории полностью «женский» выход в открытый космос. В безвоздушном пространстве вместе будут работать астронавты США Кристина Кук и Джессика Меир.

Такой выход планировался еще в марте текущего года, однако тогда в американском сегменте МКС не нашлось подходящего по размеру женского скафандра. Теперь эта проблема улажена: на борт станции доставлен еще один комплект скафандра так называемого «среднего размера», сообщает space.com.

Кроме первого в истории «женского» выхода в открытый космос, Кристина Кук, возможно, установит еще один рекорд. Планируется, что она пробудет на МКС до февраля 2020 года. Учитывая, что женщина там уже с марта текущего года, она установит новый рекорд по постоянному нахождению женщины в космосе в течение 328 суток. Ныне действующий рекорд тоже принадлежит американке — Пегги Уилсон установила его в 2017 году, непрерывно пробыв на МКС 288 суток.

Ранее «Реальное время» сообщило о том, что специалистам NASA удалось записать странные звуки, исходящие из-под поверхности Марса.