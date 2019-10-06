В Башкирии липовый продавец меда похитил у пенсионерки почти 300 тыс. рублей

Полицейские Иглинского района Башкирии раскрыли кражу денег у 73-летней пенсионерки.

Правоохранители установили, что преступник проник в дом пожилой женщины под видом торговца медом. Когда она согласилась купить лакомство и вытащила деньги, мужчина отвлек ее и похитил 270 тыс. рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Кабардино-Балкарии. Полицейские задержали мужчину в его родной республике и доставили в Башкортостан.

По факту кражи следователями возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, передает пресс-служба МВД по Башкирии.

Ранее сообщалось, что в Чишминском районе Башкортостана полицейские по горячим следам задержали мужчину, который украл у пенсионерки два ведра меда, чтобы купить алкоголь.

