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Ученые рассказали о негативном влиянии сырых овощей на кишечник

02:27, 06.10.2019
Ученые рассказали о негативном влиянии сырых овощей на кишечник
Фото: pixabay.com

Американские ученые выяснили, что употребление термически не обработанных овощей влечет за собой негативные последствия для пищеварения.

Сырые овощи уничтожают полезные бактерии, помогающие пищеварению и укреплению иммунитета, а термически обработанные, напротив, действуют на микрофлору органа пищеварения положительно.

К таким выводам исследователи пришли в результате эксперимента. Опыты проводились на людях и грызунах, пишут «Известия».

Ранее диетолог рассказала, какое мясо самое вредное для человека.

ОбществоМедицина
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