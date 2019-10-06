Ученые рассказали о негативном влиянии сырых овощей на кишечник

Американские ученые выяснили, что употребление термически не обработанных овощей влечет за собой негативные последствия для пищеварения.

Сырые овощи уничтожают полезные бактерии, помогающие пищеварению и укреплению иммунитета, а термически обработанные, напротив, действуют на микрофлору органа пищеварения положительно.

К таким выводам исследователи пришли в результате эксперимента. Опыты проводились на людях и грызунах, пишут «Известия».

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