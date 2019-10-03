Диетолог рассказала, какое мясо самое вредное для человека
Тяжелее всего организм человека усваивает гусиное и утиное мясо, а также баранину и свинину. Между тем распространенное мнение о вреде красного мяса и его способности вызывать онкологию так и не доказано.
Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Марина Ваулина.
Специалист отметила, что большое значение имеет способ приготовления мясной продукции.
«Мясо, которое сварили, приготовили на пару или любым иным «диетическим» способом, поданное с овощами, продуктами, содержащими клетчатку, усваивается гораздо лучше», — сказала Ваулина.
Тогда как даже отлично приготовленный свиной шашлык насыщен частицами дыма и канцерогенами, добавила диетолог.
По ее словам, полезнее всего при маринаде мяса заливать его кефиром, водой, лимонным соком или соевым соусом. Вымачивание мяса в соленых растворах крайне вредно.
Ваулина рекомендовала добавить в рацион мясо курицы, индейки и кролика, которое отлично сочетается с овощами и углеводами.
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