Диетолог рассказала, какое мясо самое вредное для человека

Тяжелее всего организм человека усваивает гусиное и утиное мясо, а также баранину и свинину. Между тем распространенное мнение о вреде красного мяса и его способности вызывать онкологию так и не доказано.

Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Марина Ваулина.

Специалист отметила, что большое значение имеет способ приготовления мясной продукции.

«Мясо, которое сварили, приготовили на пару или любым иным «диетическим» способом, поданное с овощами, продуктами, содержащими клетчатку, усваивается гораздо лучше», — сказала Ваулина.

Тогда как даже отлично приготовленный свиной шашлык насыщен частицами дыма и канцерогенами, добавила диетолог.

По ее словам, полезнее всего при маринаде мяса заливать его кефиром, водой, лимонным соком или соевым соусом. Вымачивание мяса в соленых растворах крайне вредно.

Ваулина рекомендовала добавить в рацион мясо курицы, индейки и кролика, которое отлично сочетается с овощами и углеводами.

Ранее диетологи рассказали, как правильно питаться в осенний период.