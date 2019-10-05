Элтон Джон рассказал о своей борьбе с опухолью

Британский музыкант Элтон Джон в своей автобиографической книге рассказал: два года назад узнал, что болен раком простаты, и едва не умер из-за осложнений при удалении опухоли.

Диагноз подтвердился накануне нового турне, которое певец все же отменять не стал — он лишь периодически обращался к врачам, чтобы подавить симптом. Однако после серии концертов боли усилились. Оказавшись в лондонской больнице после экстренной госпитализации, музыкант узнал, что был на волосок от смерти.

Певец рассказывает, что если бы лечение началось сутками позже, он бы не выжил.

Автобиографическая книга «Me» («Я») Элтона Джона готовится к выходу в свет, ее отрывки опубликовали британские СМИ, пишет ТАСС.

Напомним, в этом году также вышел фильм «Рокетмен» про Элтона Джона. В России он вызвал скандал из-за вырезанных в прокате для РФ сцен, включая постельные (певец является открытым гомосексуалистом).

