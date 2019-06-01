Элтон Джон раскритиковал удаление отдельных сцен из российской версии фильма про него самого

Создатели фильма «Рокетмен» про Элтона Джона и сам певец раскритиковали решение российского прокатчика вырезать несколько сцен из картины.

Как сообщает The Hollywood Reporter, авторов фильма не предупредили об удалении сцен.

«То, что местный дистрибьютор отредактировал определенные сцены, отказывая зрителям в возможности увидеть фильм так, как он задумывался, является печальным отражением разделенного мира, в котором мы все еще живем», — говорится в совместном заявлении Джона и создателей фильма.

«Рокетмен» выйдет в России 5 июня. Журналисты Дождя после показа фильма 30 мая в Москве сообщили, что из фильма вырезали несколько сцен, включая постельную.

