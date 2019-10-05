В казанской спортшколе прошел мастер-класс чемпиона мира по MMA

На этой неделе в казанском спорткомплексе «Динамо» чемпион мира по смешанным единоборствам по версии UFC 6 Олег Тактаров провел мастер-класс для детей-участников секций спортивного и боевого самбо.

Мастер-класс проходил около полутора часов. Тактаров сосредоточился на разъяснении участникам мастер-класса базовой техники, уделяя внимания навыкам удержания позиции и доминирования в поединке, пишет пресс-служба ФСО «Динамо». Также боец поделился с участниками мастер-класса опытом работы в партере, умением сбивать захваты противника и направлять вектор силы в нужное место под нужным углом.

Напомним, что в сентябре Тактаров открыл в Казани детскую школу боевых искусств.

