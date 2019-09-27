В Казани открылась школа боевых искусств Олега Тактарова

Первый российский чемпион UFC по смешанным единоборствам Олег Тактаров открыл в Казани детскую школу боевых искусств. Об этом боец сообщил на личной страничке в «Инстаграм».

Именитого бойца с открытием школы поздравила глава АИР РТ Талия Минуллина.

Школа боевых искусств Тактарова расположена на улице Космонавтов, 44.

Олег Тактаров является четырехкратным чемпионом Евразии по джиу-джитсу и двукратным чемпионом мира по самбо.

Всемирную известность боец получил после победы в чемпионате по боям без правил UFС-6. Из-за постоянных споров вокруг этой победы Тактарова президент UFС Дэйна Уайт недавно сделал специальное заявление, где подтвердил его звание первого российского чемпиона в данном виде спорта.

Также Тактаров известен своими ролями в кино, он снялся в десятках американских и российских фильмах. Сейчас боец проживает в Америке.