Рыбаков: «Если кто-то говорит вам, что есть проблемы с кадрами в России — это все ложь!»

Миллиардер Игорь Рыбаков на Synergy Global Forum заявил, что в России отсутствует проблема нехватки квалифицированных кадров.

— Никаких проблем с кадрами в России нет. Если кто-то говорит вам, что есть проблемы с кадрами в России — это все ложь. В России один из самых мощных человеческих потенциалов. Единственное, у нерадивых руководителей всегда с чем-то проблемы: то с кадрами, то с оборудованием, то с бабками, — рассказал он.

Вопрос о кадрах поднимался в контексте разговора о предприятии «Русский воск», расположенного в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Накануне Рыбаков рассказал о дальнейшей судьбе этой компании.