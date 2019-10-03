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Профессор КФУ рассказал о температурной аномалии в Казани

14:49, 03.10.2019 1
Профессор КФУ рассказал о температурной аномалии в Казани
Фото: realnoevremya.ru

В ближайшие дни температура воздуха в Казани будет выше нормы.Об этом сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета, профессор Юрий Переведенцев.

Завтра в Казани ожидается +17 градусов днем и +13 градусов — ночью. В выходные в столице республики будет облачно. Днем в субботу прогнозируется +15 градусов, временами возможен дождь, в ночные часы — +11 градусов. В воскресенье будет облачно: днем +15 градусов, ночью — +10 градусов.

«Среднесуточная температура воздуха сейчас должна быть порядка 7-8 градусов, по факту она составляет плюс 14 градусов — значительная аномалия тепла. Погода изменится уже на следующей неделе, по прогнозу, уже в среду. Ожидается похолодание и дожди», — отметил Переведенцев, которого цитирует пресс-служба КФУ.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 окт
    А зачем рассказывать, мы и так видим. Ты предскажи!
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