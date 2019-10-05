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Шварценеггер не забрал подарки с изображением себя

13:30, 05.10.2019
Шварценеггер не забрал подарки с изображением себя
Фото: realnoevremya.ru

Бывший губернатор Калифорнии и известный актер Арнольд Шварценеггер выступил вчера на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. После этого известный российский художник Никас Сафронов подарил политику портрет с его изображением. А также Шварценеггеру был презентован бюст, где изображен герой фильма «Красная жара» Иван Данко, чью роль исполнил актер.


Однако сегодня легендарный актер покинул бизнес-форум и не взял адресованные ему подарки.

Напомним, вчера Арнольд Шварценеггер выступил на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. О том, как проходило выступление знаменитого актера, — в репортаже «Реального времени».

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