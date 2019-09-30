Долги потребителей тепла в Башкирии с начала года превысили 6,1 млрд рублей

Фото: Олег Тихонов

Дебиторская задолженность юридических и физических лиц перед ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» («БашРТС») за отопление и горячую воду на начало сентября 2019 года составила 6,157 млрд рублей. Организация обеспечивает теплом и горячей водой жителей и предприятия в восьми крупнейших городах Башкортостана.

Основная часть задолженности — более 3,52 млрд рублей, или 57,2% приходится на управляющие жилищные организации, долг населения составляет почти 1,5 млрд, или 24,1%, передает «Интерфакс».

При этом первое место по объему задолженности занимает Уфа.

Ранее стало известно, что плата за отопление в Башкирии вырастет на 50% после введения новой схемы оплаты.

