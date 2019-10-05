ЦБ: «Наско» и другие страховщики выводили активы согласованно

Временные администрации пяти страховщиков — «Наско», «Опоры», «Респекта», «Ангары» и «Трудстраха» — выявили признаки по выводу активов в «согласованных действиях» их собственников и должностных лиц.

Речь идет о неформальной группе страховых компаний, заявил «Ведомостям» представитель Центробанка.

Вывод активов осуществлялся с помощью сделок купли-продажи ценных бумаг, недвижимого имущества, уступки прав требования, передачи страховых портфелей, предоставления займов и передачи средств в доверительное управление. Регулятор направил информацию об этих операциях в Генпрокуратуру и МВД.

По оценкам временных администраций, размер активов всех страховщиков недостаточен для исполнения ими обязательств перед кредиторами и уплаты обязательных платежей.

«Опора» была лишена лицензии в июле 2018 года, «Ангара» и «Трудстрах» — в марте 2019-го. У «Наско» и «Респекта» ЦБ отозвал лицензии в мае. Все они признаны банкротами, кроме «Респекта», решение по которому суд еще не принял.

«Наско» и «Респект» входили в число лидеров по таким социально значимым видам страхования, как страхование ответственности застройщиков и ОСАГО, при этом компании систематически нарушали права и законные интересы потребителей.

В 2018 году «Наско» заняла 11-е место по сборам ОСАГО, а в I квартале 2019 года — 8-е (1,3 млрд рублей).

СМИ называли конечным бенефициаром «Наско», «Респекта», «Опоры» и «Ангары» Александра Кондратенкова. Он уехал из России в начале 2019 года.

По данным Центробанка, ущерб от деятельности «Наско» составил 4,2 млрд рублей, «Респекта» — 3,3 млрд, «Опоры» — 1 млрд, «Ангары» — 1,6 млрд рублей.

ЦБ прекратил деятельность временной администрации НАСКО 27 августа.