«Татарча диктант» напишут и в Баку

В Баку 19 октября пройдет международная образовательная акция «Татарча диктант». Проверить грамотность на татарском языке можно будет в 13 часов в здании постоянного представительства Республики Татарстан в Азербайджане (Баку, ул. Шушинского, 22).

Акция направлена на повышение интереса к грамотному правописанию и владению литературным татарским языком, самопроверку орфографических и грамматических ошибок, передает Всемирный конгресс татар.

Ранее сообщалось о проведении «Татарча диктант 2019» в Москве.