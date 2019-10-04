В Москве напишут «татарча диктант»
Диктант на татарском языке 19 октября на 14 площадках Москвы и Подмосковья смогут написать все желающие.
Образовательная акция пройдет в Татарском культурном центре Москвы, культурном центре «Дом на Патриарших», Московском педуниверситете, школе №1186 им. Мусы Джалиля, МРО «Рисалят», а также в подмосковных городах Подольске, Старой Купавне, Зарайске, Химках, Ногинске, Солнечногорске, Орехово-Зуево, Пушкино и Щелково.
«Татарча диктант» проводится на добровольной и бесплатной основе.
Акция направлена на повышение интереса к грамотному правописанию, владению литературным татарским языком, самопроверку орфографических и грамматических ошибок, передает пресс-служба полпредства РТ в РФ.
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