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Россияне показали Шварценеггеру робота — его двойника

01:44, 05.10.2019
Россияне показали Шварценеггеру робота — его двойника
Фото: скриншот видео

Звезде Голливуда и бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру представили человекоподобного робота с его внешностью. Робота разработала пермская компания «Промобот», являющаяся резидентом фонда «Сколково». Робота-двойника Шварценеггера презентовали на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге.

Робот может осуществлять мимические движения и поддерживать разговор. Лицо андроида способно воспроизводить более 600 вариантов микромимики.

Российский терминатор полностью имитирует внешность своего «прототипа». Для максимальной реалистичности российские специалисты создали и запатентовали собственную конструкцию лица и использовали свою технологию создания искусственной кожи, пишут «РИА Новости».

На пресс-конференции Шварценеггер признал русских женщин самыми красивыми в мире.

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