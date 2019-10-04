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Шварценеггер признал русских женщин самыми красивыми в мире

17:57, 04.10.2019 3
Шварценеггер признал русских женщин самыми красивыми в мире
Фото: ru.wikipedia.org / IVN News

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что в России живут самые красивые женщины. На Sinergy Global Forum в Санкт-Петербурге он назвал это выражение справедливым и неслучайным.

Однако Шварценеггер отметил, что женщину нельзя описывать только с позиции ее красоты, поскольку это «будет неправдоподобно и односторонне».

Напомним, сегодня Шварценеггер выступил на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. После выступления известный российский художник Никас Сафронов презентовал актеру его портрет.

Общество
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 04 окт
    На любителя .
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    Анонимно 05 окт
    Ишь, как глаза сощурил, - похоже, что плохо видит!
    Да и не зря говорят, что золото не то, что блестит.
    Я больше доверяю своим ушам и рукам, - при "оценке" женщины.
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  • Анонимно 05 окт
    Вроде он сказал что " в России живут..." Или в России только русские женщины? Или это из того же набора: "русская береза", "русская зима" и т.п .???
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