Шварценеггер признал русских женщин самыми красивыми в мире

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что в России живут самые красивые женщины. На Sinergy Global Forum в Санкт-Петербурге он назвал это выражение справедливым и неслучайным.

Однако Шварценеггер отметил, что женщину нельзя описывать только с позиции ее красоты, поскольку это «будет неправдоподобно и односторонне».

Напомним, сегодня Шварценеггер выступил на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. После выступления известный российский художник Никас Сафронов презентовал актеру его портрет.