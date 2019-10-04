Гарантийная поддержка МСБ Татарстана за 9 месяцев увеличилась почти вдвое

Сумма поручительств, выданных за 9 месяцев 2019 года Гарантийным фондом РТ, превысила прошлогодний объем финподдержки в 1,7 раза. Всего с начала года Гарантийный фонд РТ выдал 178 поручительств на 1,1 млрд рублей. Общий объем привлеченного под гарантии Фонда финансирования составил 3,8 млрд рублей.

«Программы по поддержке института предпринимательства в республике позволили Татарстану выйти в лидеры по итогам первого полугодия 2019 года среди российских регионов по суммарному объему кредитов, выданных субъектам МСП», — отметил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

Через работающий на базе Гарантийного фонда РТ Единый центр кредитования в текущем году оказана помощь в подборе наиболее подходящего кредитного продукта и формировании необходимого пакета документов по 186 заявкам предпринимателей. Сумма привлеченных кредитов через ЕЦК составила 618,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее Минэкономики Татарстана запустило новую программу поддержки МСБ, освобождающую от процентов по кредитам.