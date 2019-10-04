Гарантийная поддержка МСБ Татарстана за 9 месяцев увеличилась почти вдвое
Сумма поручительств, выданных за 9 месяцев 2019 года Гарантийным фондом РТ, превысила прошлогодний объем финподдержки в 1,7 раза. Всего с начала года Гарантийный фонд РТ выдал 178 поручительств на 1,1 млрд рублей. Общий объем привлеченного под гарантии Фонда финансирования составил 3,8 млрд рублей.
«Программы по поддержке института предпринимательства в республике позволили Татарстану выйти в лидеры по итогам первого полугодия 2019 года среди российских регионов по суммарному объему кредитов, выданных субъектам МСП», — отметил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.
Через работающий на базе Гарантийного фонда РТ Единый центр кредитования в текущем году оказана помощь в подборе наиболее подходящего кредитного продукта и формировании необходимого пакета документов по 186 заявкам предпринимателей. Сумма привлеченных кредитов через ЕЦК составила 618,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
Ранее Минэкономики Татарстана запустило новую программу поддержки МСБ, освобождающую от процентов по кредитам.
Справка
Гарантийный Фонд РТ создан в 2011 году по инициативе Минэкономики Татарстана. В настоящее время Фонд сотрудничает с 43 банками, 4 лизинговыми компаниями, микрофинансовой организацией, «Инвестиционно-венчурным фондом РТ», Фондом развития промышленности и Фондом развития моногородов. За время работы предпринимателям было предоставлено 1,3 тыс. поручительств на сумму 5,2 млрд рублей, которые позволили обеспечить кредитные средства в размере 18,7 млрд рублей.
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