Минэкономики Татарстана запустило новую программу поддержки МСБ, освобождающую от процентов по кредитам

Министерство экономики РТ запустило новую программу поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Данная мера предполагает предоставление предпринимателям субсидий на уплату процентов по кредитам, выданным российскими банками.

Уникальность программы состоит в полном возмещении затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, — то есть 100%-ное субсидирование процентной ставки. Получившим субсидию предпринимателям останется выплатить лишь сам кредит, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Возмещение затрат возможно по кредитному договору, который заключен не ранее 1 января 2017 года и на срок свыше 1 года. Сумма договора должна быть не меньше 2,5 млн рублей, а процент по кредиту не может превышать средневзвешенную процентную ставку, рассчитанную Центральным Банком РФ за последние 3 года — 14,13%. Предельный размер субсидии на одного получателя составляет 10 млн рублей в год. Подать заявку на предоставление субсидии можно 3 октября.

Ранее сообщалось, что Гарантийный фонд РТ увеличил лимит кредитования субъектов МСБ под гарантии фонда до 6 млрд рублей.