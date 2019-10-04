«Салават Юлаев» дома одолел «Северсталь»
«Салават Юлаев» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал победу над «Северсталью» (3:1).
Гости первыми открыли счет, но уфимцы смогли выправить ситуацию и ответили тремя заброшенными шайбами Хохрякова, Умарка и Сошникова.
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Северсталь» (Череповец) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы:
0:1 (24:55) — Яковлев (Хлыстов, Гераськин, бол.);
1:1 (36:35) — Хохряков (Кугрышев);
2:1 (51:30) — Умарк (Ларсен, Хартикайнен);
3:1 (56:57) — Сошников (Умарк, Ларсен, бол.).
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