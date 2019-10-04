Из Кирова могут открыться прямые авиарейсы в Казань и Уфу
Авиакомпании рассматривают варианты осуществления рейсов из кировского аэропорта Победилово в Казань, Самару, Уфу.
Заместитель генерального директора аэропорта Павел Коновалов пояснил, что это возможно только при условиях субсидирования, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
Ранее сообщалось, что из Казани откроются новые авиарейсы в китайский город Харбин с посадкой в Екатеринбурге.БизнесТранспорт БашкортостанКировская областьТатарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым