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Из Кирова могут открыться прямые авиарейсы в Казань и Уфу

18:46, 04.10.2019
Из Кирова могут открыться прямые авиарейсы в Казань и Уфу
Фото: realnoevremya.ru

Авиакомпании рассматривают варианты осуществления рейсов из кировского аэропорта Победилово в Казань, Самару, Уфу.

Заместитель генерального директора аэропорта Павел Коновалов пояснил, что это возможно только при условиях субсидирования, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

Ранее сообщалось, что из Казани откроются новые авиарейсы в китайский город Харбин с посадкой в Екатеринбурге.

БизнесТранспорт БашкортостанКировская областьТатарстан
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