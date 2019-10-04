В Казани установят бюст Героя России Алексея Козина

Фото: Росгвардия РТ

7 октября на территории казанской гимназии №7 откроют бюст Героя России Алексея Козина. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Напомним, что в честь Козина также названа одна из улиц в Казани и сама гимназия №7. На доме в Казани, где жил Козин, была установлена мемориальная доска.

Козин родился 28 мая 1976 года в Казани. В 1999 году по окончании казанского филиала Челябинского танкового института лейтенант Козин был назначен на должность командира танкового взвода 100-й дивизии оперативного назначения Северо-Кавказского округа Внутренних войск МВД России. В том же году убыл в Дагестан.

Козин погиб в бою, прикрывая своих сослуживцев, 5 сентября 1999 года вблизи районного центра Новолакское Республики Дагестан. В ноябре того же года Козин посмертно был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.