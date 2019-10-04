Новости общества

05:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Никас Сафронов подарил Арнольду Шварценеггеру его портрет

14:33, 04.10.2019
Никас Сафронов подарил Арнольду Шварценеггеру его портрет
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня легендарный актер, политик и бизнесмен Арнольд Шварценеггер выступил на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. После выступления известный российский художник Никас Сафронов презентовал актеру его портрет.

Напомним, в ходе выступления Шварценеггер рассказывал, в частности, о том, как важно постоянно расти и ставить перед собой большие цели. В качестве примеров он приводил случаи из своей актерской деятельности — когда ему приходилось снимать множество дублей физически тяжелых и травмирующих сцен, чтобы добиться требуемого результата.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров