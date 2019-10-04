Никас Сафронов подарил Арнольду Шварценеггеру его портрет

Сегодня легендарный актер, политик и бизнесмен Арнольд Шварценеггер выступил на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. После выступления известный российский художник Никас Сафронов презентовал актеру его портрет.

Напомним, в ходе выступления Шварценеггер рассказывал, в частности, о том, как важно постоянно расти и ставить перед собой большие цели. В качестве примеров он приводил случаи из своей актерской деятельности — когда ему приходилось снимать множество дублей физически тяжелых и травмирующих сцен, чтобы добиться требуемого результата.