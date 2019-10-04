В России нашли первый в мире алмаз-матрешку возрастом 800 млн лет

Компания «Алроса» добыла в Якутии алмаз-матрешку, возраст которого может составлять более 800 млн лет.

По словам специалистов, это первый подобный алмаз за всю историю мировой алмазодобычи. Внутри камня свободно перемещается еще один алмаз. Таким образом, он напоминает матрешку, сообщила компания.

В компании указали, что, несмотря на сложное строение, алмаз весит всего 0,62 карата, объем внутренней полости составляет 6 куб. мм, а вес алмаза внутри — 0,02 карата.

Ранее «Алроса» добыла крупнейший за 2,5 года алмаз. Размер камня составляет 40х31х20 мм, а масса — 191,46 карата.