Более 150 населенных пунктов Татарстана находятся вне зоны охвата цифрового телевидения

157 населенных пунктов Татарстана находятся вне зоны охвата цифрового телевидения. В этих деревнях проживают 12,3 тыс., из них на «аналоге» — 286 домохозяйств. Об этом сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин на совещании по вопросу готовности Татарстана к переходу на цифровое эфирное телевещание.

Что касается зоны охвата приема цифрового эфирного телевещания, то аналоговое ТВ смотрят 22,5 тыс. домохозяйств — это всего 1,5% от общего количества в республике, сообщает пресс-служба президента РТ.

По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова в министерстве начал работу оперативный штаб по готовности к переходу на цифровое телевещание, который в ежедневном режиме взаимодействует с муниципальными образованиями по различным проблемным вопросам.

Напомним, что в Татарстане и еще 20 регионах страны аналоговое телевещание федеральных телеканалов отключат 14 октября, это станет финальной точкой по переходу на цифровое ТВ. Власти Татарстана введут компенсацию затрат на покупку приставки для приема сигнала цифрового телевещания. На возмещение стоимости оборудования смогут претендовать малоимущие жители республики.