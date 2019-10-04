Минниханов предложил повысить финансовые гарантии туроператоров

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на заседании Совета при полпреде президента РФ в ПФО предложил значительно повысить финансовые гарантии туроператоров по внутреннему и въездному туризму.

Сейчас минимальный размер финансовой гарантии туроператоров составляет всего 500 тыс. рублей. При этом денежные обороты компаний, которые занимаются приемом туристов, превышают десятки и даже сотни миллионов рублей.

«В случае банкротства туроператора сумма страховых выплат часто оказывается недостаточной для возврата понесенных туристами расходов», — подчеркнул Минниханов, его слова приводит пресс-служба.

Напомним, что Минниханов на заседании также предложил создать в России Министерство по туризму.