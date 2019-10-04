Божович о матче против «Сочи»: «Можно сказать, что играем с «Зенитом-2»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением о «Сочи», предстоящем сопернике самарцев в 12-м туре чемпионата России.

— Делаете ли дополнительные предупреждения игрокам, «висящим» на желтых карточках, чтобы они старались избежать дисквалификации, из-за которой Дмитрий Кабутов пропустит матч с «Сочи»?

— Нет, потому что не считаю правильным настраивать игрока на мысли о том, чтобы не получить желтую карточку. Это помешает ему выкладываться в матче на сто процентов. Бывают моменты, когда нужно получить карточку. Что делать: не играет Кабутов, будет играть Канунников — это наша работа.

— Что можете сказать о выигравшем два своих последних матча «Сочи» как о предстоящем сопернике «Крыльев»?

— Соперник совсем непростой. Большинство игроков в составе имеют большой опыт игры в РПЛ. Многое в действиях команды зависит от Нобоа, который набрал хорошую форму. Команда очень качественная — Мостовой, Полоз, Бурмистров, Цаллагов, которого в Самаре хорошо знают, Померко, Заболотный. Можно сказать, играем с «Зенитом-2». Есть Мевля, Кудряшов. Думаю, пока проблемы «Сочи» в отсутствии сыгранности, но у команды точно должны быть хорошие перспективы, — цитирует Божовича официальный сайт самарцев.

Ранее в прессе появлялись слухи о возможной отставке главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича, а руководство клуба выражало недовольство работой черногорского специалиста.

После 11-го тура самарцы идут на 12-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре «Крылья Советов» на выезде сыграют против новичка лиги «Сочи».