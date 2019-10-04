Исследование: россияне ежегодно выбрасывают еду на 1,6 трлн рублей

Каждый год россияне выбрасывают 17 млн тонн еды на общую сумму 1,64 трлн рублей.

Этим количеством еды можно прокормить 30 млн человек в течение года, что значительно превосходит количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума, которое составляет 20,9 млн человек, пишет RNS со ссылкой на результаты исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр».

Там отметили, что пищевые отходы составляют примерно 28% всех твердых коммунальных отходов.

Ранее Роспотребнадзор предложил проработать изменения в законодательстве, направленные на запрет уничтожения пригодных к употреблению продуктов.

