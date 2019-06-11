Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты

Роспотребнадзор предлагает проработать изменения в законодательстве, направленные на запрет уничтожения пригодных к употреблению продуктов.



«В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», — говорится на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.



Кроме того, Роспотребнадзор предлагает определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников биоэнергетики.



Напомним, что по итогам прошлого года Роспотребнадзор зафиксировал рост доли овощей с нитратами.