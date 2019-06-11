Новости общества

09:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты

08:11, 11.06.2019
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор предлагает проработать изменения в законодательстве, направленные на запрет уничтожения пригодных к употреблению продуктов.

«В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», — говорится на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Кроме того, Роспотребнадзор предлагает определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников биоэнергетики.

Напомним, что по итогам прошлого года Роспотребнадзор зафиксировал рост доли овощей с нитратами.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров