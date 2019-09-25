Суд продлил арест двух таксистов, обвиняемых в подготовке теракта в Татарстане

Фото: Ирина Плотникова (на фото - Ильшат Зайнагутдинов)

Вахитовский районный суд Казани продлил арест Руслана Шамшутдинова и Ильшата Зайнагутдинова, обвиняемых в подготовке теракта в Татарстане.

Они останутся под стражей до 29 декабря, пишет ТАСС.

Напомним, в конце июля ФСБ задержала в Татарстане двух мужчин, готовивших диверсии. По версии следствия, они подыскивали яды для отравления ведомственных столовых МВД и ФСБ, вербовали жителей Нижнекамска для совершения терактов в интересах ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и для «выведывания служебной информации», а также планировали похищения силовиков с последующим убийством.

Руслан Шамшутдинов и Ильшат Зайнагутдинов работали водителями «Яндекс.Такси» в Нижнекамске, у обоих по трое детей.

