Шварценеггер о сложных сценах в кино: «Боль временна, а фильм — навсегда»

Фото: Сергей Кощеев

Прямо сейчас в Петербурге проходит Synergy Global Forum, хедлайнером мероприятия выступил легендарный актер и успешный политик и бизнесмен Арнольд Шварценеггер.

В ходе своего выступления Шварценеггер высказал мысль о том, как важно постоянно расти и ставить себе большие цели. В пример он привел случай из своей профессиональной деятельности.

— Мы отсняли десять дублей, это была сложная сцена, я сбил в кровь колени и очень устал. Режиссер отсмотрел материал и попросил снять еще один дубль, объяснив это тем, что на тех недостаточно крупно получилось мое лицо. И я с радостью согласился, потому что боль временна, а фильм — навсегда, — рассказал актер.

Также Шварценеггер высказал мысль о том, что нужно сосредоточиться на том, что действительно важно: «Важно лишь то, что вы видите на экране». «Я не чувствовал ни боли, ни усталости, потому что у меня была конечная цель», — добавил он.

Кроме того, в ходе форума неожиданно выяснилось, что Шварценеггер знаком с дедом Софико Шеварнадзе — интервьюировавшей его сегодня российской журналистки.

— Я встречался с вашим дедушкой много раз. Он очень любил встречаться с Тедом Кеннеди (сенатор США, младший брат президента страны Джона Кеннеди, — прим. ред.). Потрясающий был человек. Мы говорили о политике, — поделился воспоминаниями Шварценеггер.