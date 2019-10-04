Радий Хабиров вспомнил своих учителей — фото

Глава Башкирии Радий Хабиров в День учителя вспомнил своих педагогов и выложил в соцсети «ВКонтакте» свои школьные фотографии.

«Спасибо Вам, ушедшая уже Инна Николаевна, спасибо, Флюра Ракиповна и все ваши коллеги, за все, что случилось в моей жизни, без вас это было бы невозможно!» — написал он.

По его словам, учителя так много делают для детей, «не просто рассказывая, сколько будет дважды два, а помогая становлению личности, объясняя, что такое хорошо и что такое плохо».

«А еще — они несут огромную общественную нагрузку, делают кучу бумажной работы, куда уж у нас без этого… Одним словом, вы — без преувеличения один из столпов нашего государства, наша опора, наш стратегический ресурс», — подчеркнул глава Башкирии.

Хабиров отметил, что хорошо знает, как много проблем у учителей, и пообещал сделать все, чтобы их «труд ценился по достоинству».