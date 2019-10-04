В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку Юлию Юзик

В Иране задержали российскую журналистку Юлию Юзик. Журналист Борис Войцеховский в Facebook написал, что ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

По его словам, Юзик несколько лет назад работала в Тегеране корреспондентом и на днях снова поехала по приглашению. В аэропорту у журналистки отобрали паспорт, а 3 октября в ее гостиничный номер ворвались бойцы Корпуса стражей исламской революции. Журналистку задержали, но позволили связаться с родными.

Отмечается, что в субботу состоится суд. Юзик грозит до 10 лет тюрьмы.

Задержание Юзик подтвердила ее дочь. Посольство России в Тегеране в курсе задержания журналистки и выясняет детали этой ситуации.