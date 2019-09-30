Выяснилось, сколько будет стоить поездка на море из Казани осенью

«Реальное время» выяснило, во сколько обойдется поездка на море из Казани во время ноябрьских праздников.

Для подсчета был взят вариант с недельным отдыхом — с 30 октября по 6 ноября. Для этого казанцу придется взять «за свой счет» четыре дня — среду, четверг, пятницу, а также вторник; 2, 3, 4 и 6 ноября являются выходными днями.

Так, в общей сложности на двоих за отдых на ноябрьские праздники придется потратить сумму от 62,6 до 111,7 тысячи рублей. Дешевле всего обойдутся Анталья и Будва.



Оказалось, что самой большой тратой окажутся цены на билеты в это время. Ноябрь не может предложить разнообразных вариантов вылета. Дешевле всего получится улететь в черногорский Тиват — аэропорт, расположенный на побережье, совсем близко от большинства курортных городов. С пересадкой в Москве, если турист не пожалеет времени, на перелеты можно потратить 15,2 тысячи рублей на каждого.

Полет в Анталью регулярным рейсом в ноябре также возможен только из Москвы, но и билет из Казани с пересадкой будет стоить 17,7 тысячи, если лететь авиакомпанией S7. Отмечается, что с покупкой тура можно лететь и напрямую. Самыми дорогими для казанцев окажутся полеты в Таиланд и Индию.

Вторым по стоимости пунктом расходов в поездке является проживание. На него на двоих придется потратить сумму от 3,8 до 40,5 тысячи рублей за неделю. Дешевле всего трехзвездочный отель будет стоить в Гоа — 6,3 тысячи рублей. Вторым по дешевизне гостиниц направлением стала еще одна далекая и экзотическая страна — Таиланд, а точнее — регион Паттайя. Тут отель такой категории обойдется минимум в 9 тысяч рублей. Самым дорогим проживанием для казанских туристов станет в Дубаях.

Еда дешевле всего обойдется в индийском штате Гоа и в Анталье — тут питание обойдется в 5 760 и 5 904 рубля на человека. Дороже — в Дубае.

Подробнее о ценах на ноябрьский отпуск за границей — в материале интернет-газеты.

