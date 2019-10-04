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Минниханов устроил тест-драйв внедорожников УАЗ перед Госсоветом

11:40, 04.10.2019
Минниханов устроил тест-драйв внедорожников УАЗ перед Госсоветом
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов протестировал новые внедорожники УАЗ перед зданием Госсовета республики. Видео тест-драйва он опубликовал в своем «Инстаграме».

На ролике видно, как Рустам Минниханов садится за руль нового УАЗа «Патриот» с автоматической коробкой передач и УАЗа «Хантер» для внедорожного туризма. «Очень хорошие машины!» — поделился впечатлениями глава республики.

Ранее глава республики поблагодарил в «Инстаграме» пенсионера, который собственными силами восстановил мост около поселка Крутушка. Также он поручил администрации Высокогорского района следить за состоянием моста и впредь быть внимательнее к обращениям своих граждан.

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