Нижегородское «Торпедо» создало хоккейную команду для детей с инвалидностью

«Торпедо» из Нижнего Новгорода объявило на официальном сайте клуба о создании команды по следж-хоккею для детей с инвалидностью.

В состав вошли около 20 юных спортсменов, которые уже провели первую тренировку. 24 октября состоится официальное представление команды, после чего «Торпедо-следж» отправится на фестиваль детской следж-хоккейной лиги в Сочи.

Следж-хоккей — это разновидность хоккея для людей с инвалидностью. Игроки передвигаются по льду на специальных санях, отталкиваясь адаптированными хоккейными клюшками.

Отметим, что «Торпедо-следж» стало 16-й командой в России по данному виду хоккея.