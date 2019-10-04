ЛДПР предложила отказывать в получении соцуслуг на дому больным с опасными заболеваниями

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым вносят в Госдуму законопроект, который позволит отказывать в оказании соцуслуг в полустационарной форме и на дому больным, состояние которых может представлять угрозу для социальных работников.

Речь идет о туберкулезе в открытой форме, острых инфекционных заболеваниях, злокачественных заболеваниях, сопровождающихся обильными выделениями, психических расстройствах и других. При этом отказ в получении услуг может быть возможен только при наличии заключения медорганизации.

Отмечается, что соцработники, обслуживая граждан, страдающих такими заболеваниями, не имеют права на отказ в определенных случаях.

В настоящее время закон разрешает не оказывать соцуслуги на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, являющимся бактерио- или вирусоносителями, либо при наличии у них хронического алкоголизма, карантинных инфекционных заболеваний, активных форм туберкулеза, тяжелых психических расстройств, венерических и других заболеваний, требующих оказания помощи в медучреждениях., передает ТАСС.

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