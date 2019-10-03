Качество медицинской помощи нравится россиянам все меньше

Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи в России по итогам 2018 года — 38,7% , что на 1,2 процентных пункта ниже показателя 2017 года (39,9%) и на 3 процентных пункта ниже плана (41,7%).

Причинами недостижения планового значения показателя являются: неудовлетворенность режимом работы медучреждений и расписанием работы врачей, длительное время ожидания приема специалиста, дефицит медицинских кадров, нарушение этики и деонтологии со стороны медицинского персонала, нарушение методик обследования и лечения, неудовлетворительная материально-техническая база и другое.

Об этом говорится в докладе Минздрава России по итогам реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения» в прошедшем году, опубликованном на официальном сайте Кабинета министров.

Ранее стало известно, что Минздрав России совместно с региональными властями проведет ревизию всех медучреждений первичного звена и скорой помощи на предмет их соответствия требованиям оперативности и качества медпомощи.