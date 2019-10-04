В Башкирии двое местных жителей зарезали приятеля и подожгли двоих братьев

Сибайским межрайонным следственным отделом СУ К РФ по РБ возбуждены два уголовных дела. Первое — в отношении двоих жителей Хайбуллинского района 22 и 20 лет по подозрению в покушении на убийство, совершенное группой лиц (ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Второе — в отношении 22-летнего фигуранта по подозрению в совершении убийства и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 1 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как установлено следствием, 30 сентября 2019 года обвиняемые распивали спиртные напитки дома у своего приятеля. Между одним из обвиняемых и хозяином дома произошел конфликт, обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего по лицу, а затем совместно со вторым обвиняемым они поочередно нанесли приятелю несколько ударов ножом в шею и скрылись с места происшествия. Благодаря своевременно оказанной помощи со стороны соседки раненый мужчина остался жив, сообщает СУ СК РФ по РБ.

Однако вскоре злоумышленники были задержаны. И в ходе проведения следственных действий установлена причастность одного из обвиняемых к совершенному ранее убийству и покушению на двойное убийство.

По версии следствия, 24 сентября 2019 года 22-летний обвиняемый находился в гостях у двоих братьев в одном из сел Хайбуллинского района. Во время распития спиртного между обвиняемым и одним из братьев произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта обвиняемый облил одного брата бензином и поджег его, от полученных ожогов мужчина скончался на месте. Огонь распространился на весь дом, второй брат получил тяжелые ожоги и был госпитализирован.

Обоим задержанным предъявлено обвинение, расследование уголовных дел продолжается.

Ранее сообщалось о жителе Башкирии, который зарезал своего отчима и попытался убить брата.