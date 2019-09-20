Курултай Башкирии намерен принять закон, запрещающий продавать детям вейпы и кальяны

Госсобрание Башкирии на следующей неделе планирует принять закон о запрете продавать детям кальяны, электронные сигареты и прочие подобные устройства.

«Речь идет о бестабачных курительных смесях, камнях, сиропах и их аналогах, а также об устройствах потребления таких средств — кальянах, вейпах, электронных пароиспарителях», — прокомментировал законопроект председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

Законопроект полностью согласуется с положениями Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака и приоритетным направлением государственной политики в сфере охраны здоровья детей, передают в пресс-службе курултая.

Отмечается, что если в будущем будет отслеживаться положительная практика его применения, опыт республики предложат применить на федеральном уровне.

Ранее сообщалось, что Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики поднял тему продажи алкоголя несовершеннолетним. Глава региона высказал мысль, что по отношению к недобросовестным продавцам должны применяться предельно жесткие меры со стороны органов государственной власти.

