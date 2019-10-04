Роберта Де Ниро обвинили в половой дискриминации

Бывшая сотрудница Роберта Де Ниро обвинила американского актера в половой дискриминации.

Иск на 12 млн долларов подала Грэм Чейз Робинсон. Она заявила, что Де Ниро позволял себе «сексистские шуточки» и называл ее своей «офисной женой».

«Он не принимает идею того, что мужчины должны относиться к женщинам, как к равным», — цитирует иск Variety.

Между тем в августе компания Роберта Де Ниро подала иск против Робинсон на 6 млн долларов, обвинив ее в постоянном просмотре Netflix на рабочем месте и растрате денег.

Ранее стало известно, что Пласидо Доминго покидает пост главы оперного театра Лос-Анджелеса из-за скандала с домогательствами.