Пласидо Доминго покидает пост главы оперного театра Лос-Анджелеса
Испанский тенор Пласидо Доминго покидает пост генерального директора оперы Лос-Анджелеса. Причиной ухода стал скандал с домогательствами, пишет газета The New York Times.
Музыкант возглавлял Los Angeles Opera с 2003 года.
«Недавние обвинения в прессе в мой адрес породили атмосферу, которая ставит под вопрос мою способность и дальше служить делу, которое я так люблю», — заявил Доминго изданию.
В августе 2019 года девять женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, происходивших начиная с 1980-х годов. В начале сентября скандал получил развитие — против певца выдвинули обвинения еще 11 женщин. Большинство из них пожелали остаться анонимными.
Ранее на пост главреда «Медузы» после обвинений в харрасменте вернулся Иван Колпаков.ОбществоКультура
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым