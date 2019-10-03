Пласидо Доминго покидает пост главы оперного театра Лос-Анджелеса

Испанский тенор Пласидо Доминго покидает пост генерального директора оперы Лос-Анджелеса. Причиной ухода стал скандал с домогательствами, пишет газета The New York Times.

Музыкант возглавлял Los Angeles Opera с 2003 года.

«Недавние обвинения в прессе в мой адрес породили атмосферу, которая ставит под вопрос мою способность и дальше служить делу, которое я так люблю», — заявил Доминго изданию.

В августе 2019 года девять женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, происходивших начиная с 1980-х годов. В начале сентября скандал получил развитие — против певца выдвинули обвинения еще 11 женщин. Большинство из них пожелали остаться анонимными.

Ранее на пост главреда «Медузы» после обвинений в харрасменте вернулся Иван Колпаков.